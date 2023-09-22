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地產
2023-09-22 19:00:00

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE逾3.6萬方呎現樓會所 提供30項設施動靜皆宜｜多圖

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粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE逾3.6萬方呎現樓會所 提供30項設施動靜皆宜｜多圖

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE逾3.6萬方呎現樓會所 提供30項設施動靜皆宜｜多圖

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE設有住客會所「Club Innovale」，總面積廣逾3.6萬方呎，貫徹以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念。會所共設3層，提供多達約30項的多元化設施，動靜皆宜。

ONE INNOVALE」整體規劃以「健康綠色生活」之發展理念，精心打造面積逾6萬方呎的戶外園林，藉此為住客遠離煩囂，提供自然愜意的生活體驗，帶來更舒適、更優越及更健康的生活環境。設計師特別把不同的藝術玩具置於項目的不同角落，將藝術融入生活中，室內室外處處洋溢藝術氣息，讓住戶尊享悠然寫意的生活之餘，更提升視覺美感及生活品味。

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會所入口設計極富層次感，約30呎高的弧形落地玻璃外牆，曲線流麗。入口大堂天花懸掛動感藝術裝置，下方放置由法國著名藝術家Laurence Jenkell所創作的藝術品《Bon Bon》。地下設悠然雅座，擁有多功能開放式空間，可供舉辦婚宴、工作坊，旁邊更設有戶外閒座。

設有全自動的室內水耕種植系統水耕農場，提供新鮮蔬菜、香草，讓住客享受極致的Farm-to-table體驗。花藝廊把悠然雅座及私人宴會廳分隔，供不同場合和聚餐使用。

一樓設派對室、兒童室內樂園等各類休閒娛樂設施。健身閣擁有齊全健身設備，更引入多項智能運動器材；特別引進模擬滑雪機，為城中住宅項目中十分罕見。會所設有瑜樂坊，房中亦設有智能健身鏡，讓住客進行實時或預錄的瑜珈課程。

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於會所一樓連接平台的空中花園，其接通室外童闖樂園。三大泳池區域，分別為位於地下的兒童嬉水池、室內恆溫泳池及頂層的影樂池。室內恆溫泳池長達17米，兩池之間設有開合式自動玻璃摺門，住客一年四季均可使用；兒童嬉水池設水中玩樂設施。

天台設影樂池，為長達30米的無邊際泳池，池底設有光纖燈。池中特設水中健身器材，包括水中跑步機及健身單車，旁邊更配置按摩池。泳池結合大銀幕，化身成水中影院。影樂池亦與燒烤園連接，方便住客舉辦池畔派對。

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