粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway今暫收700票 料明加推不少於123伙 預告溫和加價

新界區焦點新盤、恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1期ONE INNOVALE-Archway上周五公布首張價單涉123伙後，項目今(31日)首日收票，截至今日下午3時暫收約700票，超額認購約4.5倍，入場參觀示位人次則約有3,000人。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，預料今日全日收逾1,500張票，入票客源廣泛，當中不乏年輕準買家，投資客亦多，不少準買家對項目的一房及一房連衣帽間戶型最感興趣，亦有不少準買家查詢項目特色戶。他又預告，項目明日會加推應市，加推數目將不少於123伙，料會溫和提價，擬最快下周末(6日)開賣。林達民又稱，北部都會區概念龐大，料未來將有不少高質科技人員進駐，屆時住屋需求龐大，不少客人有意買入單位收租作長線投資用途。