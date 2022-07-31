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地產
2022-07-31 16:41:57

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway今暫收700票 料明加推不少於123伙 預告溫和加價

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恒地林達民現身位於美麗華廣場1期ONE INNOVALE-Archway展銷廳，視察收票情況，並預告明日加推不少於123伙應市。(陳奕釗攝)

恒地林達民現身位於美麗華廣場1期ONE INNOVALE-Archway展銷廳，視察收票情況，並預告明日加推不少於123伙應市。(陳奕釗攝)

新界區焦點新盤、恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1ONE INNOVALE-Archway上周五公布首張價單涉123伙後，項目今(31)首日收票，截至今日下午3時暫收約700票，超額認購約4.5倍，入場參觀示位人次則約有3,000人。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，預料今日全日收逾1,500張票，入票客源廣泛，當中不乏年輕準買家，投資客亦多，不少準買家對項目的一房及一房連衣帽間戶型最感興趣，亦有不少準買家查詢項目特色戶。他又預告，項目明日會加推應市，加推數目將不少於123伙，料會溫和提價，擬最快下周末(6)開賣。林達民又稱，北部都會區概念龐大，料未來將有不少高質科技人員進駐，屆時住屋需求龐大，不少客人有意買入單位收租作長線投資用途。

就現場所見，ONE INNOVALE-Archway展銷廳人流不絕，客源廣泛，當中不乏年輕準買家。(陳奕釗攝) 就現場所見，ONE INNOVALE-Archway展銷廳人流不絕，客源廣泛，當中不乏年輕準買家。(陳奕釗攝)

首批123伙折實價296.2萬起 入場價今年新盤最平

ONE INNOVALE-Archway首批單位涉123伙，涵蓋16伙開放式、96伙一房、8伙兩房及3伙三房，實用面積介乎209609方呎，折實售價由296.2萬至864.71萬元，折實呎價介乎13,106元至15,512元。ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1ONE INNOVALE-ArchwayAB兩座，涉603伙，單位實用面積由205898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年331日，樓花期僅長約8個月。

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