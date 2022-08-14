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2022-08-14 11:26:57

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway今第3輪壓軸售101伙 價單88伙約兩小時售罄

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恒地林達民表示，粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway今日第3輪銷售101伙，當中價單推售88伙僅約兩小時售罄。

恒地林達民表示，粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway今日第3輪銷售101伙，當中價單推售88伙僅約兩小時售罄。

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway今日(14)進行第3輪壓軸發售餘下101伙，當中88伙以價單推出，13伙招標發售，折實售價323.82萬起。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，ONE INNOVALE1期第3開售約2小時，價單88伙已全數售罄，銷情熾熱，項目錄得兩組客人各購兩伙成交，最高成交金額的一組約12,558,900 元，兩個單位均為兩房連工作間隔，實用面積434方呎，分別為A座19樓單位，成交價約6,288,800元，平均呎價約14,490元，以及A座18樓單位，成交價約6,270,100元，呎價約14,447元。

預料ONE INNOVALE-Archway今日熱賣，利嘉閣地產一早預備香檳，與恒地林達民(中)一同舉杯祝捷。 今日一早便有大批準買家到One Innovale-Archway售樓處排隊等候揀樓。 今日一早便有大批準買家到One Innovale-Archway售樓處排隊等候揀樓。

中原陳永傑：向隅客佔七成 新界客最多

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日One Innovale-Archway3輪的買家中，有七成為項目首兩輪向隅客，預計今日亦如項目首兩輪般即日「一Q清枱」。他稱，該行錄得一組客人斥資1,200萬元購入兩伙，客源方面以新界客人佔多、有八成，因區內久未有同類大型項目，而九龍及港島客人則各佔一成。

中原陳永傑表示，以目前走勢，預計One Innovale-Archway今日第3輪開賣亦如項目首兩輪般即日「一Q清枱」。

中原陳永傑表示，以目前走勢，預計One Innovale-Archway今日第3輪開賣亦如項目首兩輪般即日「一Q清枱」。

8月一手成交達2500 創廿個月新高

截至昨日，8月份一手買賣宗數逾1,130宗，已超越上月全月成交量。陳永傑指，一手項目以低於二手價開售，錄得理想銷情，證明市場剛性需求依然強勁，發展商亦不敢怠慢，緊接加推，開價依然克制，預料全月一手成交可達2,500宗，創20個月新高。市場漸有聲音要求政府減辣，陳永傑相信面對經濟負增長，政府需要適時調整辣招措施。

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