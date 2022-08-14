粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway今第3輪壓軸售101伙 價單88伙約兩小時售罄

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway今日(14日)進行第3輪壓軸發售餘下101伙，當中88伙以價單推出，13伙招標發售，折實售價323.82萬起。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第1期第3輪開售約2小時，價單88伙已全數售罄，銷情熾熱，項目錄得兩組客人各購兩伙成交，最高成交金額的一組約12,558,900 元，兩個單位均為兩房連工作間隔，實用面積434方呎，分別為A座19樓單位，成交價約6,288,800元，平均呎價約14,490元，以及A座18樓單位，成交價約6,270,100元，呎價約14,447元。

中原陳永傑：向隅客佔七成 新界客最多 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日One Innovale-Archway第3輪的買家中，有七成為項目首兩輪向隅客，預計今日亦如項目首兩輪般即日「一Q清枱」。他稱，該行錄得一組客人斥資1,200萬元購入兩伙，客源方面以新界客人佔多、有八成，因區內久未有同類大型項目，而九龍及港島客人則各佔一成。