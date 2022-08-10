粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway加推88伙 折實價323萬起

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE - Archway今日(10日)進行次輪銷售185伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目開售約3小時，已獲全數認購價單開售的182伙，同日招標發售的3伙特色戶，皆順利開標並接納，成交價介乎785.128萬至1,200萬元。

該盤即晚加推第5號價單，涉88伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實呎價13,068元起，折實平均呎價14,932元。

最低售價A座10樓單位18，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價323.82萬元；最低呎價A座5樓單位11，實用面積328方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價428.637萬元，折實呎價13,068元。

另外，同時上載銷售安排，將於本周日(14日)第三輪發售101伙，當中價單推售88伙，招標發售13伙，周六(13日)中午12時截票。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。