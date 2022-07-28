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地產
2022-07-28 16:35:10

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway明開價 首批最少120伙 預告有超低冧心價

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作為政府公布推行「北部都會區」後首個粉嶺北新盤，恒地林達民(右)表示，ONE INNOVALE-Archway首批會以「忍讓價」推售。圖左為恒基物業代理營業(一)部助理總經理蔡堃耀。

作為政府公布推行「北部都會區」後首個粉嶺北新盤，恒地林達民(右)表示，ONE INNOVALE-Archway首批會以「忍讓價」推售。圖左為恒基物業代理營業(一)部助理總經理蔡堃耀。

恒地(012)旗下粉嶺北馬適路大型項目第1ONE INNOVALE-Archway，今日(28)上載樓書，同時首度開放示範單位予傳媒參觀，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目將於明日(29)公布首張價單，首批涉最少120伙，以一房及一房半連儲物房戶型為主，首批定價會以「忍讓價」開盤，並預告會有超低冧心價單位推出，項目預計於周六對外開放示位、周日登記收票，料最快在一至兩星期內首輪銷售。

戶型開放式至三房 一房連儲物房佔逾五成半

ONE INNOVALE-Archway由兩座20層高住宅大廈組成，提供603伙，標準單位實用面積介乎205898方呎，戶型涵蓋開放式至三房連儲物房，當中以一房連儲物房佔最多，共有340伙，佔全數603伙的56.4%，其次為兩房儲物房佔94伙及開放式佔71伙。項目亦提供14個連花園特色戶，實用面積由205617方呎不等，以及20個實用面積介乎309898方呎的連天台特色戶。此外，ONE INNOVALE-Archway提供123個私家車位及119個電單車位，項目預計關鍵日期為2023331日，樓花期約8個月。

林達民：集團對加息態度樂觀

對於美國再度加息0.75厘，林達民表示，集團對加息抱持樂觀態度，亦一直按集團自己的時間表進行賣樓，是次屬剛巧遇上加息，他亦預計未來加息會溫和，或會在明年結束加息周期，並會在之後減息。

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