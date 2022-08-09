粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway次輪截收9110票 超購49倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，經初步點算，連同復活票計(即首輪銷售的向隅客重新入票)，ONE INNOVALE - Archway錄得約9,110票。(林俊源攝)

新界區新盤市場反應理想，恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1期ONE INNOVALE-Archway明日(10日)次輪銷售185伙，今日(9日)截止認購登記，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，經初步點算，連同復活票計(即首輪銷售的向隅客重新入票)錄得約9,110票，以價單推售182伙計，超額認購約49倍。

他稱，最快日內加推餘下約101伙，有機會在下周進行第三輪開賣；而項目第2期已申請預售樓花紙，預計可於本月底獲批，屆時會隨即推售。

次輪價單推售 2 伙天台特色戶

該盤次輪價單推售單位中，有2伙屬B座22樓單位20及單位21的連天台特色單位，更屬第一期「ONE INNOVALE - Archway」的最後2伙一房連衣帽間連天台及一房連天台之特色單位。

林達民指，當中B座22樓單位20，一房間隔，實用面積310方呎，天台面積197方呎，扣除最高7%折扣優惠後，折實售價506.571萬元起；另一伙為B座22樓單位21，一房連衣帽間間隔，實用面積329方呎，天台面積271方呎，此單位特色在於其浴室外牆所採用特色弧形雪花石紋玻璃牆設計，呈現「透明石燈箱」效果的主題牆，與客飯廳的一幅以直紋圖案所設計的特色牆互相呼應。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。