粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway累收6千票 超購17倍 設3.6萬呎特色會所

項目住客會所「Club Innovale」由著名建築設計事務所CREAM打造，今日恒地林達民(右)與CREAM建築設計事務所創意總監陳志毅(左)一同介紹會所賣點。

新界焦點新盤之一的恒地(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(4日)下午2時，項目暫收票逾6,000張，超額認購17倍，已收的認購登記中，大手客約佔15%，同時亦有不少準買家查詢特色戶詳情，料短期內會以招標形式推售連天台或連花園特色戶。另外，項目將於明日(5日)12時截票，同日下午6時公布抽籤結果，並於周六(6日)進行首輪銷售全數3張價單共318伙，林達民稱屆時會分A、B組兩組，A組是購買2個或以上、最多4個單位的大手客時段，之後到B組，最多可購2伙。

3.6 萬呎大型住客會所 設施逾 30 項

發展商今日向傳媒介紹項目住客會所「Club Innovale」，會所合共3層，室內外面積共3.6萬方呎，另有逾6萬方呎戶外園林，以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念，提供超過30項設施，包括會所餐廳及酒吧、3大泳池區域、水耕農場及模擬滑雪機等，泳池區域分別為兒童嬉水池、室內恆溫泳池及影樂池，其中室內恆溫泳池長達17米，影樂池則為長達30米的無邊際泳池，並結合大銀幕，化身成水中影院，讓住客可以一邊暢泳、一邊觀賞電影，而池中更特設水中健身器材，包括水中跑步機及健身單車，既可提升運動效果，更貫徹項目以健康生活的發展理念。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。