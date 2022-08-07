粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway首輪沽清 套現逾15億 即晚加推181伙 提價1.5%

恒地(012)旗下粉嶺北新盤ONE INNOVALE -Archway，昨日(6日)首輪開售317伙，在銷售約8小時後已全數沽出，套現逾15億元，乘著首輪開售即火速售罄之勢頭，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，即日加推第4號價單，共涉181伙，提價約1.5%，折實平均實用呎價14,842元。

加推 181 伙 另有 3 伙標售

加推的第4號價單涉181伙，當中折實最低呎價為12,761元，屬實用面積349方呎一房連衣帽間的B座3樓12室，而折實最低售價單位為310.06萬元，屬實用面積209方呎開放式單位的A座3樓8室；發展商同時亦上載了銷售安排，涉及共185伙單位於8月10日推售，當中3伙為招標單位。林達民稱， ONE INNOVALE第2期及第3期價單售價將有更大空間上調，始終項目樓花期極短，第1期將最快可於今年年底入伙，第2期及第3期也將在短時間内入伙，認為今次加推價單的提價升幅絶對吸引。