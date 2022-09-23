粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue下周二首賣253伙　折實價306.8萬入場

市場焦點新盤、恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue今日(23日)公布首輪銷售安排，將於下周二(27日)開售253伙，當中價單推售243伙，另10伙以招標形式發售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，以價單形式推售的243伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎221至462方呎，扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價介乎13,282至17,996元。另外，10伙招標推售的單位均為地下連花園特色戶，實用面積介乎207至348方呎，花園面積介乎70至339方呎。

林達民表示，項目迄今累收逾2,500票，當中大手買家佔約10%，按價單發售的243伙計，超額認購逾9倍，將於下周一(26日)截票。

中原向買家送置業優惠 總值 6 萬元

另外，中原地產為配合項目銷售部署送出置業優惠。中原地產資深營業董事許偉邦稱，由即日起至本月30日，凡經該行購入ONE INNOVALE-Bellevue一房或以上單位之首6名買家，每個單位可獲贈1萬元「恒基商場購物禮券」，優惠先到先得，送完即止。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。