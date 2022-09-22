粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue加推50伙 折實價402.7萬起

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue市場反應理想，今日(22日)加推第4號價單，涉50伙，維持最高7%折扣優惠，折實售價由402.78萬元起，折實平均呎價約14,848元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，對比第3號價單，是次屬原價加推，將於短期內公布首輪銷售安排，不排除盡推所有已公布價單的單位。截至今日(22日)下午2時，累收逾2,400票，以至今推出4張價單共243伙計，超額認購近9倍。

至於是次新加推的50伙實用面積介乎288至446方呎，戶型涵蓋開放式至三房。單位售價由433.1萬至738.4萬元，呎價介乎14,578元至17,045元。扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由402.7萬至686.7萬元，折實呎價介乎13,558至15,852元。最低售價為C座1樓17室，實用面積288方呎，開放式間隔，折實售價402.78萬，折實呎價13,985元。

林達民今日特別介紹項目C座22樓2室特色戶，實用面積892方呎，連55方呎平台及689方呎天台，屬全盤面積最大單位，樓層高度達3.4米，料有機會挑戰項目新高價。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。