粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue周六發售9伙重推單位

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue已屆現樓，惟過去不足一周連錄9宗撻大訂個案。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最新落實於周六(9日)展開新一輪銷售，涉及9伙重推單位，戶型涵蓋開放式至兩房一套連衣帽間不等，實用面積介乎221至458方呎。
更新價單將7伙加價約3%
同時發展商更新1號及3號價單，合共將7伙加價約3%，以C座8樓15室為例，實用面積221方呎，原本售價336.8萬元，最新改為346.9萬元，加幅10.1萬元或約3%。以90天現金付款計劃提供最高7%折扣計算，單位最新折實售價為約332.62萬元，呎價約14,598元。
會所室內外面積廣達3.6萬方呎
林達民指，項目不少業主收樓後都相當期待會所的全面開放，會所「CLUB INNOVALE」共設有3層，提供多達約30項的多元化完善設施，室內外面積廣達36,000方呎，當中更特別引進城中住宅項目中十分罕見的模擬滑雪機，提供全天候滑雪學習及訓練方案，另設燒烤園、派對室、兒童室內樂園等各類休閒娛樂設施。此外，戶外園林面積逾60,000方呎，提供自然愜意環境，貫徹ONE INNOVALE以「健康生活」的發展理念，讓住戶獨享悠然綠意的健康生活。