粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue周六發售9伙重推單位

林達民指，「ONE INNOVALE-Bellevue」不少業主收樓後都相當期待會所的全面開放。

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue已屆現樓，惟過去不足一周連錄9宗撻大訂個案。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最新落實於周六(9日)展開新一輪銷售，涉及9伙重推單位，戶型涵蓋開放式至兩房一套連衣帽間不等，實用面積介乎221至458方呎。

更新價單將 7 伙加價約 3%

同時發展商更新1號及3號價單，合共將7伙加價約3%，以C座8樓15室為例，實用面積221方呎，原本售價336.8萬元，最新改為346.9萬元，加幅10.1萬元或約3%。以90天現金付款計劃提供最高7%折扣計算，單位最新折實售價為約332.62萬元，呎價約14,598元。