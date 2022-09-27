粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue地下特色戶呎價2.35萬 創項目新高

恒地粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Bellevue，今日進行首輪開賣，現場氣氛熱鬧，當中有4伙地下連花園招標單位已順利售出。

恒基地產(012)粉嶺北焦點新盤ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，今日(27日)進行首輪開賣，以價單形式推售243伙及招標發售10伙特色單位。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目於今日下午3時進行揀樓，並於今日中午已有4伙招標單位順利中標，當中包括C座地下單位11室，屬一房連衣帽間及地下花園特色單位，實用面積288方呎，花園面積有286方呎，中標成交呎價創下第1期及第2期的呎價新高，呎價達23,500。另外兩伙中標單位為C座地下單位2室及9室，實用面積分別為275方呎連207方呎花園，以及274方呎連204方呎花園，同屬一房連衣帽間戶型，中標成交價分別為588萬及578.14萬元。此外，還有C座地下25室中標售出單位，實用面積348方呎連339方呎花園，屬兩房戶型，成交價713.5萬元。

中原 陳永傑：利好消息帶動 料本月一手錄約 800 宗 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， ONE INNOVALE第1期早前熱賣，累積大批向隅客，加上近日政府放寬壓測，抵消加息壓力，同時放寬海外入境檢疫，均利好樓市，帶動買家入市信心提升，近日更吸引部分投資者偷步入市，他預料是次投資者入市比例會較項目1期增加。他又指，項目亦受到同區換樓客及分支家庭垂青，顯示市場上剛性需求不減，加上受惠北部都會區效應，認為項目具一定升值潛力，預料今日所推單位大機會沽清。他透露，該行錄得兩組大手客購入兩伙單位，其中一組客人斥資近1,000萬元購入1伙一房戶及1伙一房連天台特色單位。

此外，9月份一手成交暫錄約300多宗，陳永傑預計本月可錄約800宗一手成交，預期10月份內地有機會公布更明確的救市措施，加上本港新一份施政報告亦有利樓市，樓價有望成功尋底；而隨著疫情回穩，經濟活動陸續回復正常，相信發展商亦會把握機會積極推盤，料下月一手成交可錄約1500宗。