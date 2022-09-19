粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue夥滙豐推定息及綠色按揭優惠

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue市場反應理想，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(19日)下午2點已錄1,543票，以首兩張價單共143伙計，超額近10倍。有見反應熱烈，林達民預告最快日內加推3號價單及首輪銷售安排，有機會本周內開售。

林達民指，項目至今推出的143伙以定價計市值約7.35億元，涵蓋139伙標準單位及4伙天台特色單位，戶型包括19伙開放式、101伙一房、18伙兩房，以及5伙三房。他今日介紹項目其中一款兩房一套連衣帽間單位，為C座21樓單位5。此戶型在項目第1期銷售中相當搶手，此單位亦屬整個ONE INNOVALE-Bellevue首張價單中的最大實用面積及最高售價之單位。單位實用面積462方呎，位處標準樓層中最高之21樓，景觀非常開揚。單位連衣帽間戶型，令住客可更靈活運用空間。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，滙豐早前推出首年定息按揭計劃，利率固定為2.75厘，讓客戶可選擇在定息期內每月以預定金額還款。定息貸款期完結後，按揭利率將以特定的浮息計算，包括指定的P-Plan 及HIBOR計劃。她指，滙豐早前亦推出綠色按揭，成功申請的客戶可享高達6,888元額外現金獎賞外，亦有機會參加抽獎，贏取Tesla Model Y電動車一部。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。