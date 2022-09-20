粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue暫收逾2100票 超額認購近10倍

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue至今推出3張價單，合共193伙，折實平均呎價為14,565元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(20日)晚上8時，項目已錄逾2,100票，超額認購近10倍，團隊正積極籌備盡快開售。

林達民指，ONE INNOVALE-Bellevue延續着第1期充滿創意、前衛及科技感的宣傳推廣方向，為市場帶來新一代「睇樓」體驗。今次再度以AR擴展實景及日本CGI虛擬偶像imma推出一系列全新的廣告，向市場介紹項目的特色及優勢，成效相當理想。

他續指，由即日至本周四(22日)，項目將於粉嶺逸峯廣場Green Code Plaza 地下大堂Lobby-B (MCL 粉嶺戲院前)進行首站巡迴路演，開放時間由上午10時15分至晚上8時。現場設有樓宇模型、AR體驗展板及小冊子，以介紹項目特色及配套。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。