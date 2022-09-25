粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue暫收逾2800票 超額逾10倍

市場焦點新盤、恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue將於本周二(27日)首輪開售253伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目迄今累收逾2,800票，以價單發售的243伙計，超額認購逾10倍，將於明日(26日)截票。

林達民指，項目推售的4張價單、共243伙價單單位中，頂層連天台特色單位佔9伙，為開放式、一房及一房連衣帽間户型，當中全盤實用面積最細的單位為C座22樓15室，開放式間隔，實用面積221方呎，連169方呎天台，折實售價約371.3萬元；而開售的9伙頂層連天台單位中，最大實用面積為C座22樓19室，實用面積346方呎，天台面積160方呎，屬一房連衣帽間間隔，折實售價約520.8萬元。

10 伙地下連花園特色單位以招標形式出售

他稱，參考第一期ONE INNOVALE-Archway的開售情況，特色單位皆為搶手貨，故在今次的首輪開售即推出共9伙頂層連天台的特色單位；另外在今次的銷售安排中，並設共10伙的地下連花園特色單位以招標形式出售。另外，ONE INNOVALE-Bellevue的路演至明日假尖沙咀美麗華廣場舉行。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。