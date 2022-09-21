粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue暫超額逾10倍 會所旁設螢火蟲園及蝴蝶園！

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue至今推出3張價單，合共193伙，折實平均呎價為14,565元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(21日)下午2時，項目已錄約2,200票，超額認購逾10倍。他稱，最快日內加推第4號價單，短期內上載首輪銷售安排，計劃下周開售，首輪推售單位預計超過200伙，並考慮推出約6至7伙特色戶招標發售。

林達民指，ONE INNOVALE以「健康綠色生活」為發展主題，更與螢火蟲專家、工程師及建築師一同攜手築建一個螢火蟲棲息地。螢火蟲保育基金會主席麥肇峰說，很高興首度和發展商合作，在ONE INNOVALE內築建一個螢火蟲園，花園會引入邊褐端黑螢及非常罕見的水棲螢火蟲，期望牠們會留在螢火蟲園繼續繁衍下一代，生生不息。

另外，ONE INNOVALE亦為香港首個住宅項目獲得國際WELL健康建築標準－WELL v2內最高級別鉑金級中期認證(Platinum Precertification)，更為全港首個榮獲中國《健康建築評價標準》2021年11月新版(CHBL 2021)最高級別鉑金級的住宅項目。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。