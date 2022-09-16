粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue首批83伙 折實最平306萬

ONE INNOVALE-Bellevue首批市值4.36億元，戶型涵蓋開放式至三房，包括10伙開放式、56伙一房、12伙兩房，以及5伙三房，實用面積介乎221至462方呎，折實售價由306.8萬至690.7萬元，折實呎價介乎13,282元至15,918元。林達民補充，今批開放式戶折實樓價316萬元以下，一房戶折實樓價520萬元以內。

入場221方呎開放式戶

首批最低售價單位為C座1樓單位15，開放式間隔，實用面積221方呎，折實售價306.8萬元，折實呎價13,883元。最低呎價單位為C座10樓單位18，一房連衣帽間間隔，實用面積344方呎，折實呎價13,282元，折實售價456.9萬元。

林達民指，項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建，今日率先開放予恒地會會員參觀，明日(17日)起開放予公眾參觀，同日接受認購登記，預計下周展開首輪銷售。

另外，發展商為令準買家更深入了解項目，由今日至本月22日，將於粉嶺逸峯廣場Green Code Plaza 地下大堂Lobby-B (MCL 粉嶺戲院前)進行首站巡迴路演，開放時間由上午10時15分至晚上8時。現場設有樓宇模型、AR體驗展板及小冊子，以介紹項目特色及配套；亦有大使駐場，為準買家詳細講解。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。