粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪收2970票 超額11倍

恒基地產(012)旗下粉嶺北焦點新盤ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，將於明日(27日)進行首輪銷售253伙，當中包括10伙以招標形式推售的地下連花園特色戶。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民先生表示，項目今日(26日)中午12時截止登記，共收票2,970張，相對昨晚截收超過2,800票的數字，約多出近170票登記，而入票人士中有不少是向隅客，在最後一天趕來登記。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，是ONE INNOVALE整個項目的第2期，涉1座樓高20層住宅大樓，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。