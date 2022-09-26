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地產
2022-09-26 14:27:01

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪收2970票 超額11倍

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ONE INNOVALE-Bellevue將於明日進行首輪銷售253伙(包括10伙招標)，已於今日中午12時截票，合共收2,970張票。

ONE INNOVALE-Bellevue將於明日進行首輪銷售253伙(包括10伙招標)，已於今日中午12時截票，合共收2,970張票。

恒基地產(012)旗下粉嶺北焦點新盤ONE INNOVALE2ONE INNOVALE-Bellevue，將於明日(27)進行首輪銷售253伙，當中包括10伙以招標形式推售的地下連花園特色戶。恒基物業代理有限公司營業()部總經理林達民先生表示，項目今日(26)中午12時截止登記，共收票2,970張，相對昨晚截收超過2,800票的數字，約多出近170票登記，而入票人士中有不少是向隅客，在最後一天趕來登記。
ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，是ONE INNOVALE整個項目的第2期，涉1座樓高20層住宅大樓，提供408伙，單位實用面積由200892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目預計關鍵日期為明年630日，樓花期長約9個月。

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