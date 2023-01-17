粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna加推108伙 折實價283萬起

一手市旺，新界上車盤亦出擊搶客。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna今日(17日)加推第5號價單，涉108伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由283.18萬元起，折實平均呎價14,598元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎195至672方呎，單位折實售價由283.18萬元起，呎價13,838元起。最低售價為D座1樓單位5，實用面積195方呎，開放式間隔，折實售價283.18萬元，呎價14,522元。最低呎價為E座2樓單位3，實用面積672方呎，三房一套連儲物室間隔，折實售價929.91萬元，呎價13,838元。