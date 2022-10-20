粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna最快明日開價 涉120伙

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期昨日(19日)突擊上載售樓說明書，今日正式命名為「ONE INNOVALE-Cabanna」，成為《施政報告》後首個登場的全新盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，有機會明日(21日)公布首張價單，料涉約120伙，戶型涵蓋開放式至三房，以一房戶為主。

林達民指，首批單位定價形容為「相當忍讓價」，目標月內展開首輪銷售。項目全盤提供565伙，主打一房單位，佔全盤達56.5%。而開放式戶佔11.5%、兩房戶佔16.5%、三房戶佔6.9%、花園特色戶佔5.8%，頂層特色戶佔2.8%。他稱，項目已包涵市場主打戶型，故對銷情有信心。

至於項目名稱由來，林達民稱，「Cabanna」這字靈感源自拉丁文，其意思為海邊的小屋，這簡短的英文單詞包含著舒適、溫暖、寧靜的感覺，與今期的環境相配。兩座住宅大樓前迎「Club Innovale」會所大樓及其頂層長達30米的無邊際泳池，並可飽覽「Park Innovale」超過6萬方呎的翠綠景致，當中種植了超過150種不同品種的喬木和灌木。

ONE INNOVALE-Cabanna由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。