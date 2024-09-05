粉嶺碧湖花園9月開齋 兩房呎售9250元 原業主大賺2.3倍離場(多圖)｜二手樓成交

二手交投氣氛回暖，上車客入市步伐加快。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區9月暫錄約4宗成交，其中粉嶺碧湖花園錄得本月首宗成交，單位為2座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔。原叫價約405萬元，日前議價後減35萬元或約8.6%，以370萬元易手，呎價約9,250元。

蔡天賜透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位作自住之用。原業主於2005年以約111萬元購入單位，持貨約19年，是次轉手帳面獲利約259萬元，物業期內升值約2.3倍。據悉，上述單位8月曾以385萬元售出，惟其後交易取消，如今相隔一個月賣平15萬元或近4%。