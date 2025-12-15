粉嶺蚊型公屋成交呎價1.1萬！華明邨業主持貨1年微賺離場｜二手成交

隨著樓市氣氛回暖，樓價走勢回升，公屋身價亦被搶高。粉嶺華明邨一個實用面積約147方呎開放式單位，最新以168萬元沽出，呎價超過1.1萬元，貴過區內私樓。
利嘉閣地產粉嶺牽晴間分行高級經理羅富欽稱，華明邨信明樓中層27室，實用面積約147方呎，屬開放式間隔，望內園。新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即聯絡代理安排睇樓。客人心儀單位間隔合用，加上價錢合理，於是洽購。業主原以178萬元(已補地價)放售單位，議價後以168萬元(已補地價)成交，呎價約11,429元。
據悉，原業主於2024年以約160萬元(已補地價)買入單位，是次轉手帳面輕微獲利離場。羅富欽補充，華明邨現有約13個單位放盤，最低入場費由約145萬元起。資料顯示，華明邨位於粉嶺華明路21號，1990年入伙，共有7座，提供5,340個單位。
即睇粉嶺華明邨放盤 (House730)
粉嶺御庭軒兩房475萬
上述華明邨開放式戶成交呎價貴過區內私樓，御庭軒最新錄得8座中層H室成交，中原地產粉嶺帝庭軒分行高級分行經理麥偉成指，單位實用面積約421方呎，兩房間隔，議價後以475萬元易手，呎價約11,283元。
麥偉成稱，新買家為退休人士，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主於2006年以157萬元購入上址，持貨約19年，現轉手帳面賺318萬元或約2倍離場。