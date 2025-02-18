紀惠湯文亮再「減磅」 叫價20億放售赤柱舂坎角豪宅｜名人沽貨

接連沽貨 涉資近 50 億

上述華翠海灘別墅位於赤柱舂坎角海天徑3至5號，佔地約10.2萬方呎，於1977年落成，樓齡約47年，項目共有30伙單位，包括分層戶及洋房，總實用約涉5.59萬方呎，當中有部分為放售交吉，亦有部分為連租約放賣。據資料指，紀惠集團早於1988年開始收購華翠海灘別墅，初期以約9,800萬元購入25伙單位，及至2016年再以約7,800萬元購入最後一伙，即花近30年成功統一項目業權。值得一提是，紀惠近期持續放售旗下物業，目前最少曾放售6個逾億元大額物業，涉資近50億元。