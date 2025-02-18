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2025-02-18 14:50:53

紀惠湯文亮再「減磅」 叫價20億放售赤柱舂坎角豪宅｜名人沽貨

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消息指，湯文亮的紀惠集團以20億元放售赤柱舂坎角華翠海灘別墅。(網上截圖)

消息指，湯文亮的紀惠集團以20億元放售赤柱舂坎角華翠海灘別墅。(網上截圖)

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資深投資者湯文亮旗下紀惠集團，近月持續沽貨套現，最新有消息指，紀惠新近將赤柱舂坎角華翠海灘別墅放盤，叫價高達20億元，屬近期涉資最大的放售物業，而該項目是紀惠早於1988年至2016年間、花近30年才成功統一業權。據悉，項目當年收購價涉約2億元。

資深投資者湯文亮旗下紀惠集團，近月持續沽貨套現，當中不乏逾億元大額物業。(資料圖片)

資深投資者湯文亮旗下紀惠集團，近月持續沽貨套現，當中不乏逾億元大額物業。(資料圖片)

接連沽貨 涉資近50

上述華翠海灘別墅位於赤柱舂坎角海天徑35號，佔地約10.2萬方呎，於1977年落成，樓齡約47年，項目共有30伙單位，包括分層戶及洋房，總實用約涉5.59萬方呎，當中有部分為放售交吉，亦有部分為連租約放賣。據資料指，紀惠集團早於1988年開始收購華翠海灘別墅，初期以約9,800萬元購入25伙單位，及至2016年再以約7,800萬元購入最後一伙，即花近30年成功統一項目業權。值得一提是，紀惠近期持續放售旗下物業，目前最少曾放售6個逾億元大額物業，涉資近50億元。

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