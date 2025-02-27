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地產
2025-02-27 21:49:10

紀惠集團減磅行動持續！放售金鐘遠東金融中心全層 意向價2.5億｜商廈市況

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金鐘遠東金融中心39樓連租約出售 意向價2.5億 可俯瞰維港海景｜商廈市況
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第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開邀約出售金鐘遠東金融中心39樓，建築面積約10,800方呎，物業以現狀連租約出售，公開邀約截止日期為今年321日正午十二時。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售的物業估值約2.7億元，業主意向價為2.5億元，物業連租約出售，對上高層成交為33樓，成交價為6.6億元，是次邀約物業極為超值。物業屬高層單位，可俯瞰維多利亞港海景，加上間隔方正實用，實用率高。

遠東金融中心位於金鐘夏慤道16號，是香港著名的商業地標之一。該物業位於港鐵金鐘站的上方，盡享港鐵四線之便利，能快捷直達羅湖和落馬洲站，交通優勢顯著。周圍環繞著眾多甲級商廈、商場及五星級酒店，並能通過金鐘廊連接政府總部、金鐘及太古廣場，飲食及商業配套完善。

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去年9月起先後放售6個物業 涉逾48

市場消息指，是次放售單位業主為RISE CONCEPT INVESTMENT LIMITED，該公司董事為紀惠集團創辦人廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟。廖湯慧靄弟弟湯文亮，即是紀惠集團現任行政總裁，近日以7,757萬元售出灣仔新銀集團中心26樓全層，呎價僅約1萬元，為約10年新低。該層樓面由紀惠集團持有，該集團早於2003年1,880萬元購入，其後在2007年收回作總部自用，一直使用迄今長達18年，以最新成交價元計算，物業22年間帳面升值約5,877萬元或3.1倍。

據悉，紀惠集團自去年9月起已先後放售6個物業，合共涉逾48億元，包括赤柱舂坎角華翠海灘別墅、舂坎角道6870號獨立屋地、上環信德中心西翼35樓全層、金鐘力寶中心第239樓全層、銅鑼灣摩理臣山道39號全幢酒店，以及尖沙咀柯士甸廣場全幢商廈。當中涉及金額最大為赤柱舂坎角華翠海灘別墅，叫價高達20億元。湯文亮早前接受傳媒查詢時表示，是因應銀行要求降低借貸比例。他在社交媒體上亦曾稱：「任何一個現在賣樓的投資者，都會將現金預留應付銀行的Call Loan」。

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