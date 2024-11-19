紀惠集團6.3億蝕賣銅鑼灣酒店 較10年前購入價平3800萬｜酒店放售

紀惠集團再放售旗下商業物業，第一太平戴維斯(香港)指，獲委任為獨家代理，公開出售由紀惠集團持有的銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，市值約6.3億元。
資料顯示，該物業曾由正八集團主席廖偉麟(紀惠集團主席廖湯慧靄之子)於2014年中以6.68億元購入，其後於2016年底以8.8億元售予紀惠集團。以現時市值6.3億元計算，上述物業較10年前購買價，大跌3,800萬元或5.7%。
每間房價值約642萬
第一太平戴維斯(香港)指，該物業為一座26層高的精品酒店，地下為酒店大堂及上落客區，一樓為咖啡廳，三樓及以上樓層則為客房，共有98間房間，房間面積約176至324方呎。目前物業用作青年宿舍，共提供184個宿位，平均每間房價值約642.8萬元。
該酒店目前由青聯將以「BeLIVING Youth Hub」名義營運，屬去年由青聯與紀惠集團合作推出的首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目，據官網顯示，項目提供6種房型，每間房租金由7,000元至9,000元。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，政府在剛發表的施政報告中宣布，希望吸引更多海內外學生來港升學，打造「留學香港」品牌，令學生住宿需求日益增加。本物業現為青年宿舍用途，硬件和配套均為青年人及學生度身訂造，能為買家省卻大量改建或翻新所需之時間及金錢成本料將受到不少投資者、營運商及私募基金等的追捧。