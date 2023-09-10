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地產
2023-09-10 22:55:28

紅山半島山泥傾瀉｜紅山半島明星盤 蔡卓妍容祖兒母皆業主

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紅山半島位於白筆山道18號，發展商包括信和置業(083)、華懋集團及丹楓控股，資料顯示，項目分四期發展，提供約490伙，其中分層單位涉244伙及洋房則涉246座，於19901992年建成。屋苑由於私隱度高，為明星、名人首選，據資顯示，業主包括天后容祖兒的母親余金鳳、藝人蔡卓妍等。

洋房放售叫價逾1

根據中原網站，紅山半島A45座一單位，面積約1,575方呎，於6月以4,470萬元成交，呎價約28,381元，而洋房方面，於4月錄得一宗C區洋房成交，面積約2,765方呎，成交價約9,000萬元，呎價約32,550元，另一間位於D區洋房則於3月以1億元沽出，面積約3,013方呎，呎價約33,787元。根據地產代理網站顯示，洋房面積約2,788方呎，叫價普遍逾1億元。

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根據傳媒資料顯示，容祖兒母親余金鳳於20157月斥資3,557萬元購入紅山半島7座高層單位，作價約3,557.21萬元，面積1,582方呎，呎價約22,485元。至於蔡卓妍則以約3,372.2萬元購入同座低三層單位，實用面積亦同為1,582方呎，呎價約21316元。

據報道漫畫家馬榮成早於1991年斥資約750萬元，購入棕櫚徑單號屋，估計現時物業估值已升不少。

紅山半島山泥傾瀉｜紅山半島明星盤 蔡卓妍容祖兒母皆業主

影帝謝賢及謝霆鋒曾於1996年買入紅山半島棕櫚徑D號屋，作價約2,800萬元，其後蝕讓離場。(資料圖片)

謝賢及謝霆鋒曾為洋房業主

另外，影帝謝賢及兒子謝霆鋒亦曾於1996年買入紅山半島棕櫚徑D號屋，實用面積2,583方呎，作價約2,800萬元，但在2000年科網泡沫爆破後，據報道以1,800萬元蝕讓離場。而物業多次易手，新近業主為新鴻基地產(016)副董事總經理黃植榮，他於2020年以6,250萬元購入。

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