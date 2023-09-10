紅山半島山泥傾瀉｜紅山半島明星盤 蔡卓妍容祖兒母皆業主

紅山半島位於白筆山道18號，發展商包括信和置業(083)、華懋集團及丹楓控股，資料顯示，項目分四期發展，提供約490伙，其中分層單位涉244伙及洋房則涉246座，於1990至1992年建成。屋苑由於私隱度高，為明星、名人首選，據資顯示，業主包括天后容祖兒的母親余金鳳、藝人蔡卓妍等。

洋房放售叫價逾 1 億

根據中原網站，紅山半島A區4期5座一單位，面積約1,575方呎，於6月以4,470萬元成交，呎價約28,381元，而洋房方面，於4月錄得一宗C區洋房成交，面積約2,765方呎，成交價約9,000萬元，呎價約32,550元，另一間位於D區洋房則於3月以1億元沽出，面積約3,013方呎，呎價約33,787元。根據地產代理網站顯示，洋房面積約2,788方呎，叫價普遍逾1億元。