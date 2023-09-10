紅山半島山泥傾瀉｜蔡卓妍容祖兒母皆為業主 謝霆鋒謝賢早已放售

紅山半島山泥傾瀉｜紅山半島明星盤 蔡卓妍容祖兒母皆業主

紅山半島 洋房放售叫價逾 1 億 根據中原網站，紅山半島A區4期5座一單位，面積約1,575方呎，於6月以4,470萬元成交，呎價約28,381元，而洋房方面，於4月錄得一宗C區洋房成交，面積約2,765方呎，成交價約9,000萬元，呎價約32,550元，另一間位於D區洋房則於3月以1億元沽出，面積約3,013方呎，呎價約33,787元。根據地產代理網站顯示，洋房面積約2,788方呎，叫價普遍逾1億元。

根據傳媒資料顯示，容祖兒母親余金鳳於2015年7月斥資3,557萬元購入紅山半島7座高層單位，作價約3,557.21萬元，面積1,582方呎，呎價約22,485元。至於蔡卓妍則以約3,372.2萬元購入同座低三層單位，實用面積亦同為1,582方呎，呎價約21316元。 據報道漫畫家馬榮成早於1991年斥資約750萬元，購入棕櫚徑單號屋，估計現時物業估值已升不少。