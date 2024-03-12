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地產
2024-03-12 07:00:00

紅磡全幢學生共居物業連租約放售 叫價9000萬｜商廈市況

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紅磡全幢學生共居物業連租約放售 叫價9000萬｜商廈市況

戴德梁行及高力獲業主委託聯合獨家代理出售紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，總建築面積約為6,924方呎。

戴德梁行及高力獲業主委託聯合獨家代理出售紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，總建築面積約為6,924方呎，現叫價9,000萬元，連同租約出售。

據悉，該物業由基金於202110月購入並翻新，現已全幢租滿，地下舖位有3個租客，總租金接近每月8萬元。而住宅部分現提供50間房間，目前用作學生公寓。根據公寓營運商網站顯示，該物業的房間以5,900元至8,400元放租，大部分房間已租出。該物業有機會增加房間數目至64間，進一步提高租金回報。

戴德梁行：長租公寓需求持續旺盛

戴德梁行香港資本市場部劉文越指出，根據入境處及大學教育資助委員會資料顯示，2023年首11個月本港各項專才計劃及及非本地港生申請獲批個案有超過148,000宗，創近十年新高。由於本地大學宿位不足，非本地學生來港多數流入租賃市場，因此住宅和長租公寓的需求持續旺盛，本物業適合投資者作長線收租用途。

高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪指出，政府撤銷住宅辣招，不論對購買住宅自用或投資均有正面影響。加上金管局暫停實施利率上升200基點的壓力測試要求，及提高非自用住宅物業按揭成數上限由五成調升至六成，有助投資者購買住宅物業收租。而該物業已全幢租出，提供穏定租金收入，以及有進一步提高租金回報空間。

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