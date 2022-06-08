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地產
2022-06-08 16:38:12

紅磡新盤｜多圖！必嘉坊會所「Club Baker」逾3萬方呎 共享概念設計

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紅磡新盤｜多圖！必嘉坊會所「Club Baker」逾3萬方呎 共享概念設計

紅磡新盤｜多圖！必嘉坊會所「Club Baker」逾3萬方呎 共享概念設計

市區焦點大型新盤、恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯銷售如箭在弦，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，部署明日(9)公布售樓說明書，計劃周內開價，最快或於周末對外開放示範單位。

林達民指，市區重建項目定價向來較為困難，必嘉坊．曦匯首張價單料涉最少65伙，會參考九龍區新盤，如恒地啟德THE HENLEY系列，以及港鐵上蓋物業近期成交價。

會所兩層設計 提供約40項設施

發展商今日率先向傳媒介紹項目會所及園林設施，必嘉坊全盤分三個階段發展，首階段「BAKER CIRCLE ONE」涉3座住宅大樓，共提供約1,000伙。Baker Circle One3萬方呎的尊貴住客會所「Club Baker」，以住客會所共享概念設計，即住客均可享用位於不同期數內的住客會所設施。林達民稱，住客會所共設有2層，位於項目的2樓及3樓，各期數的住客會所均冠以不同主題概念設計，提供約40項設施，包括瑜伽空間、三項鐵人訓練館、寫意閒庭、露天園林泳池、燒烤樂園等。

必嘉坊．曦匯位處機利士南路及必嘉街交界(近寶其利街)，提供324伙，單位實用面積由約200至約570方呎，涵蓋開放式至三房戶型，主打一房戶，佔194伙或近60%；開放式戶共84伙，兩房戶提供42伙，另有4伙屬頂層特色戶。項目預計關鍵日期為2024331日，樓花期長約21個月。

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