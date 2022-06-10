紅磡新盤｜多圖！必嘉坊．曦匯一房示位 地板防菌+加強隔音 玄關有空氣過濾

項目設有1個無改動示範單位，以26樓P室為藍本，實用面積269方呎，一房間隔，本周六(11日)正式對外開放予公眾參觀，並同時接受認購登記，最快下周推售。 (攝影：蘇文傑攝)

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯首張價單已出爐，涉及68伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由466.83萬元起，屬實用面積202方呎開放式單位；整批折實平均呎價23,888元。

單位入口已設有NCCO空氣過濾系統，住戶返回家中即時進行消毒；而天花及牆身塗上抗菌抗病毒光觸媒乳膠漆、防菌地磚等。層與層之間高度約3.325米，增強空間感。客飯廳以長方形布局，以落地玻璃趟門連接38方呎的露台連工作平台，空間更見寬敞實用。

睡房特設入牆式衣櫃，設多樣化掛衣空間及衣物存放間隔，亦裝設小型空氣過濾系統，讓買家輕鬆入住新居。值得一提，衣櫃櫃門以木條打造，仿如置身於大自然的感覺。

開放式廚房配備基本家電，包括蒸焗爐、雪櫃、煮食爐及洗衣乾衣機等，發展商指廚櫃的面板顏色更可供買家選擇。洗手間備有鏡櫃，內有提供儲物空間，企缸位置牆身配採綠色直紋設計。

發展商表示，必嘉坊．曦匯從集團在ESG上的大方向規劃設計，引入不少創新的科技及技術，住宅單位內已設5G流動網絡訊號覆蓋；亦預置WiFi 6網絡路由器。另外，地板特別採用通常在甲級寫字樓才用到的新型聲默複合減震墊，以加強樓層之間的隔聲效果。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．曦匯位處機利士南路及必嘉街交界(近寶其利街)，提供324伙，涵蓋開放式至三房間隔，主打一房戶，佔194伙或近60%；項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。