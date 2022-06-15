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2022-06-15 16:15:47

紅磡新盤｜(多圖) 必嘉坊‧曦匯累收1400票 超購近6.7倍 夥恒生推綠色按揭優惠

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今日開放的必嘉坊‧曦匯開放式無改動示範單位為26樓E室，實用面積202方呎。(陳奕釗攝)

今日開放的必嘉坊‧曦匯開放式無改動示範單位為26樓E室，實用面積202方呎。(陳奕釗攝)

恒地(012)旗下紅磡必嘉坊第一期必嘉坊匯將於本周六(18日)進行首輪開售182伙，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目過去5日累收1,400票，超額認購6.6倍，當中客源以本區佔最多、約佔五成，內地客則不多。他表示項目在本周五(17)截票前，有信心收票達2,000張。

(左至右)恒基物業代理營業(一)部助理總經理關兆源、恒基物業代理營業(一)部總經理林達民及恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠。(陳奕釗攝) 26樓E室開放式無改動示位。(陳奕釗攝) 26樓E室開放式無改動示位。(陳奕釗攝) 26樓E室開放式無改動示位。(陳奕釗攝) 大型組合櫃與開放式廚房以一體化呈現，提供掛衣空間、衣物收納、儲物間隔、電視櫃、推拉式枱面，以及廚櫃、各種下廚家具和家電，一體式的設計貼心又實用。(陳奕釗攝) 大型組合櫃與開放式廚房以一體化呈現，提供掛衣空間、衣物收納、儲物間隔、電視櫃、推拉式枱面，以及廚櫃、各種下廚家具和家電，一體式的設計貼心又實用。(陳奕釗攝) 部分單位設有一體式大型組合櫃，增加掛衣及儲物空間，有3種顏色供買家選擇。(陳奕釗攝) 部分單位設有一體式大型組合櫃，增加掛衣及儲物空間，有3種顏色供買家選擇。(陳奕釗攝) 大型組合櫃與開放式廚房以一體化呈現，提供掛衣空間、衣物收納、儲物間隔、電視櫃、推拉式枱面，以及廚櫃、各種下廚家具和家電，一體式的設計貼心又實用。(陳奕釗攝) 單位浴室設計、裝置和設備優質美觀。(陳奕釗攝)

9個天際特色戶 4伙屬連天台和平台

發展商今日首度介紹項目合共9個天際單位，當中有4伙是連天台及平台的特色戶，將於短期內以招標形式推出。特色戶之一的29A室，實用面積504方呎，屬兩房套連儲物室間隔，另附417方呎天台及119方呎平台；單位樓底高度約3.5米，比標準戶約3.3米高。

開放式示位首曝光

項目的無改動開放式示範單位，今日亦首度開放。恒基物業代理營業()部助理總經理關兆源表示，整個必嘉坊‧曦匯項目均巧妙地將室內空間靈活運用，當中有部分單位設有一套逾4.2米的一體式大型組合櫃，內置小型空氣過濾系統、多樣化掛衣空間、電視櫃和推拉式枱面等，設計與開放式廚房一體化呈現，讓住戶不用自行購買或訂造客廳的櫥櫃傢俬，省時又方便。而此大型組合櫃更有3種顏色選擇，住戶可自行選色，建立屬於自己的品味家居。

綠色按揭計劃 最高享1萬現金回贈

另外，恒生銀行亦將與發展商合作，恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠稱，恒生為必嘉坊‧曦匯的買家提供綠色按揭計劃，成功申請之客戶最高可享1萬元現金回贈，並且可參加總值逾38.8萬元的綠色家居現金賞大抽獎，有機會贏取限量版環保NFT獎賞。

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