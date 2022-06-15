紅磡新盤｜(多圖) 必嘉坊‧曦匯累收1400票 超購近6.7倍 夥恒生推綠色按揭優惠

恒地(012)旗下紅磡必嘉坊第一期必嘉坊‧曦匯將於本周六(18日)進行首輪開售182伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目過去5日累收1,400票，超額認購6.6倍，當中客源以本區佔最多、約佔五成，內地客則不多。他表示項目在本周五(17日)截票前，有信心收票達2,000張。

9 個天際特色戶 有 4 伙屬連天台和平台 發展商今日首度介紹項目合共9個天際單位，當中有4伙是連天台及平台的特色戶，將於短期內以招標形式推出。特色戶之一的29樓A室，實用面積504方呎，屬兩房套連儲物室間隔，另附417方呎天台及119方呎平台；單位樓底高度約3.5米，比標準戶約3.3米高。

開放式示位首曝光 項目的無改動開放式示範單位，今日亦首度開放。恒基物業代理營業(一)部助理總經理關兆源表示，整個必嘉坊‧曦匯項目均巧妙地將室內空間靈活運用，當中有部分單位設有一套逾4.2米的一體式大型組合櫃，內置小型空氣過濾系統、多樣化掛衣空間、電視櫃和推拉式枱面等，設計與開放式廚房一體化呈現，讓住戶不用自行購買或訂造客廳的櫥櫃傢俬，省時又方便。而此大型組合櫃更有3種顏色選擇，住戶可自行選色，建立屬於自己的品味家居。