紅磡新盤｜(多相) 必嘉坊．曦匯加推68伙 微加價1% 入場最平仍不用500萬

恒地（012）新盤紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯前日（10日）公布首張價單涉68伙後，今日（12日）公布加推68伙，折實最低入場費496.66萬元起，折實平均呎價23,968元，是次加推輕微提價約1%至1.5%。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯昨日開放展銷廳後，至今累錄逾3,000人次參觀，而截至今日下午3時半，項目累收約506票，超額認購6.4倍，料最快下周末開售，而首輪開售前將再加推單位，未來仍有上調空間。

加推最平入場 496.66 萬

今日加推的第2號價單涉68伙，實用面積由202至362方呎，包括8個開放式戶、48個一房戶及12個兩房戶，價單定價由522.8萬至936.9萬元，價單呎價24,171元至26,431元，而折實售價由496.66萬至890.05萬元，折實呎價則由22,963元至25,109元。當中最低呎價的單位為實用面積362方呎的6樓A室兩房單位，折實呎價為22,963元；而最低樓價的單位為實用面積202方呎的18樓D室開放式單位，折實價為496,66萬元。必嘉坊為近年九龍市區大型重建項目，項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。