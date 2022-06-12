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2022-06-12 17:25:12

紅磡新盤｜(多相) 必嘉坊．曦匯加推68伙 微加價1% 入場最平仍不用500萬

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恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民（中）表示，紅磡新盤必嘉坊．曦匯加推68伙，折實入場費由496.66萬元起。（鍾式明攝）

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民（中）表示，紅磡新盤必嘉坊．曦匯加推68伙，折實入場費由496.66萬元起。（鍾式明攝）

恒地（012）新盤紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯前日（10日）公布首張價單涉68伙後，今日（12日）公布加推68伙，折實最低入場費496.66萬元起，折實平均呎價23,968元，是次加推輕微提價約1%1.5%。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯昨日開放展銷廳後，至今累錄逾3,000人次參觀，而截至今日下午3時半，項目累收約506票，超額認購6.4倍，料最快下周末開售，而首輪開售前將再加推單位，未來仍有上調空間。

必嘉坊全盤分3個階段發展，當中有逾3萬方呎尊貴住客會所「Club Baker」，以住客會所共享概念設計，住客可享用位於不同期數內的住客會所設施，包括瑜伽空間。今日記招上，林達民與兩位瑜伽導師一同示範瑜伽式子。（鍾式明攝） 必嘉坊．曦匯昨日開放展銷廳後，至今累錄逾3,000人次參觀。（鍾式明攝） 必嘉坊．曦匯昨日開放展銷廳後，至今累錄逾3,000人次參觀。（鍾式明攝） 截至今日下午3時半，必嘉坊．曦匯累收約506票，超額認購6.4倍。（鍾式明攝） 截至今日下午3時半，必嘉坊．曦匯累收約506票，超額認購6.4倍。（鍾式明攝） 必嘉坊．曦匯今日公布加推68伙，並邀請了兩位瑜伽導師進行瑜伽示範。（鐘式明攝） 必嘉坊．曦匯今日公布加推68伙，並邀請了兩位瑜伽導師進行瑜伽示範。（鐘式明攝）

加推最平入場496.66

今日加推的第2號價單涉68伙，實用面積由202362方呎，包括8個開放式戶、48個一房戶及12個兩房戶，價單定價由522.8萬至936.9萬元，價單呎價24,171元至26,431元，而折實售價由496.66萬至890.05萬元，折實呎價則由22,963元至25,109元。當中最低呎價的單位為實用面積362方呎的6A室兩房單位，折實呎價為22,963元；而最低樓價的單位為實用面積202方呎的18D室開放式單位，折實價為496,66萬元。必嘉坊為近年九龍市區大型重建項目，項目預計關鍵日期為2024331日，樓花期長約21個月。

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