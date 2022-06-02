紅磡新盤｜必嘉坊一期或加快推售 步行街商店開始招租 擬引寵物餐廳

市場焦點新盤、合共提供約2,800伙的恒基地產(012)紅磡必嘉坊，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，市場對項目第一期查詢踴躍，正考慮加快推售步伐，將於月內正式應市。第一期將提供約1,000伙，涉3幢住宅大樓，主打一房及兩房戶型，會以年輕人作定位，預計關鍵日期為2024年3月31日。他透露，第二期則部署明年首季登場。

步行街分為四大區域 可攜同寵物內進

恒基兆業資產拓展部高級副總經理陳德鳴指出，必嘉坊設有約16.8萬方呎商業樓面面積，兼備有總長度近1公里的立體商業步行街，將劃分出四大創新主題區域，分別為「Baker Edge 戲場」、「Baker Box 央．型館」、「The Yard 探索地」，以及「The Lawn 曦草園」。部分戶外空間將適時舉行多元文娛藝術表演及展覽，亦會以燈飾或藝術裝置點綴，勢必成為新打卡熱點。他補充，市民可攜同寵物進入步行街。

最大商舖面積達 6000 方呎

恒基兆業地產集團租務部租務副總經理麥文輝稱，立體商業步行街集購物、飲食、文娛於一體的生活消閒空間，預計將提供逾100個舖位，最大商舖面積達6,000方呎，除積極吸納地標式旗艦商店外，亦會引入文青氣息咖啡店、文創店、期間限定專品店、寵物餐廳等特色商戶。

必嘉坊整個發展規劃分為8個地盤 ，涉9幢住宅大樓，將分3個期數推出市場。