紅磡新盤｜必嘉坊第3期GREENWICH定價參考前兩期 林達民：開價視乎下周天氣

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期昨日(20日)正式命名為「BAKER CIRCLE．GREENWICH」，提供278伙，單位戶型涵蓋開放式至三房，當中主打一房。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目最快下周初上載售樓說明書，視乎下周的颱風動向而決定開價時間，預告8月「貼市價」開售。他稱，定價會參考項目第1期「必嘉坊．曦匯」及第2期「必嘉坊．迎匯」。

交通四通八達

林達民指，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」處於南九龍全新發展規劃藍圖MIDTOWN SOUTH核心地段位置優越，位處九龍市區交通樞紐，鄰近港鐵站，受惠於沙中綫開通，瞬間直達會展站及金鐘站，往九龍方向又可一站到達旺角東港鐵站；而經屯馬綫又可一站到達尖東港鐵站，與九龍與港島核心商業區瞬間連繫。至於毗鄰紅磡海底隧道入口處設有多線過海巴士服務；而港鐵紅磡站旁的巴士總站、紅鸞道公共運輸交匯處亦有多線巴士服務，四通八達，方便住戶遊走香港各處。

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」預計入伙日期為2025年3月31日，樓花期長約21個月。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)