紅磡新盤｜必嘉坊‧曦匯新增開放戶低首期付款法助上車 日內再加推

恒地(012)旗下新盤紅磡必嘉坊‧曦匯，昨日加推第4號價單，涉68伙，折實售價由約468.8萬元起。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一張價單特別為實用面積220方呎或以下的開放式單位，提供開放式首期分期付款方法，方便現金付款能力較低的上車買家，並料日內再加推單位應市。

買樓最「難搞」是首期。林達民表示，新增的開放式單位分期付款計劃，特點是不需要支付大筆首期，買家在簽約當日不用付全數首期，只需在簽署臨時買賣合約時，支付樓價5%，隨後於120天、240天及360天各支付樓價1%，餘下樓價92%則於入伙前繳清。林達民續稱，必嘉坊‧曦匯暫累售125伙，平均實用呎價24,684元，合共套現約9億元，佔首輪開售單位七成半。最高成交價單位為26樓H室，實用面積369方呎，成交價938.2萬元，平均呎價25.425元；而最高成交呎價單位則為26樓D室，實用面積202方呎，呎價26,166元，成交價為528.55萬元。

獨特日式住客會所 約有 40 項多元化設施

必嘉坊首階段項目 BAKER CIRCLE ONE 合共3期，當中住客會所面積有逾 3萬方呎，以共享概念設計，各期數住戶均可享用位於不同期數內的會所設施。項目更特別邀得殿堂級日本室內設計顧問GARDE主理住客會所設計，各期數會所的層與層之間高度約為5米，並冠以不同主題概念，提供約40項多元化設及多個綠色空間設計，將「都市綠洲」意念貫通會所的室內和室外。

Garde Co., Ltd.設計總監斎藤新今日以視像形式參與記招，他表示屋苑會所以「blooming」為設計理念，並糅合各種日式元素，貫連各個期數會所，其中第一期會所設有多個運動空間，包括以Jungle Pool為靈感、長約25米的露天園林泳池，以及富有日式禪意的瑜伽空間等。值得一提是，第三期住所會所將會有一條市場罕見、別具特色的「龍捲滑梯」，滑梯高約9.4 米，全長約16.7米，設有多個彎道，外形猶如龍捲風，是會所一大特色設備之一。