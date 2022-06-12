紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯暫收近800票 超購逾4.8倍

6月市區焦點新盤、恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯至今推出兩張價單，合共136伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至晚上8時暫錄近800票，超額認購逾4.8倍，並透露正積極籌備在短期内再度加推，最快本周六(18日)進行首輪銷售。

發展商今日(12日)新加推68伙，實用面積202至362方呎，扣除最高5%折扣優惠後，折實價由496.7萬元起，折實呎價22,963元起，折實平均呎價23,968元。林達民指，今批單位與首張價單相比輕微加價約1%至1.5%，價錢尚屬「後疫情價」，定價仍有上調空間。

以個別單位比較，2號價單25樓A室，實用面積362方呎的兩房單位，折實價882.3萬元，折實呎價24,372元。單位樓下同座向的23樓A室，面積、間隔一樣，上周五首張價單推出，折實價867.4萬元，折實呎價23,960元，即相差一層的兩房加價約1.7%。

首批高出同區二手逾4.5%

必嘉坊．曦匯首張價單折實平均呎價23,888元，參考由代理提供同區、馬頭角及土瓜灣二手屋苑最新實用呎價，同系啟岸約22,857元，必嘉坊．曦匯高約4.5%；環海．東岸及臻尚分別約21,100元及22,669元，必嘉坊．曦匯則高約13.2%及5.4%。至於一手項目方面，與同區由桂洪發展的馬頭圍道曼翹，去年9月首推50伙折實平均呎價19,648元相比，必嘉坊．曦匯高出近22%。

設 3 種付款辦法

發展商是次提供3個付款辦法，包括100天現金或即供、200天現金或即供及建築期付款，分別提供最高樓價5%、4%及1%折扣。此外，發展商亦提供優惠按揭計劃，由特約銀行提供一按，並由賣方財務公司提供二按，當中二按金額最高為樓價四成，一按加二按合共提供最高樓價九成；亦可以選擇賣方安排的財務公司申請最高樓價八成半按揭。