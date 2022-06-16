紅磡新盤｜必嘉坊‧曦匯暫收1700票 超購8倍 明日中午截票

就美國聯儲局宣布加息對香港樓市的影響，林達民認為實際影響不大，雖然香港有機會加息，但不會跟足美國，預料加息幅度在1厘左右，認為香港地產市場絕對可承受此壓力。他續稱，香港有理想的GDP增長，而隨著日後通關，相信香港的GDP會繼續有正面增長，目前仍屬入市好時機。

擁前衛獨特外形與室內布局

必嘉坊整個項目從規劃、建築設計、選材到單位配置等細節，均以可持續發展為理念，而項目第一期必嘉坊‧曦匯之室內設計，是由Philip Liao & Partners Limited構思及規劃。Philip Liao & Partners Limited董事廖宜康表示，項目位於市區，設計是融入維港海景、綠色生活和繁華大廈等元素，透過「The Verve氣魄」的設計意念，將前衛獨特的波浪形立體線條設計，作為大樓建築外觀及室內裝修的重點，再以富有格調的湖水綠和淺銅色調點綴，營造出創意又型格的外貌和室內布局。