紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯暫收930票 加推46伙 折實價623萬起

6月市區焦點新盤、恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯銷售在即，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目自上周六(11日)起接受認購登記後，截至今日下午6時，三日累錄約930票，按首兩張價單共136伙計，超額認購逾5.8倍。為回應準買家的熱切需求，項目今日(13日)再加推3號價單應市，涉46伙，維持提供最高5%折扣優惠，折實售價623.2萬元起，折實平均呎價23,998元。

折實平均呎價逼近 2.4 萬

林達民指，是次新加推的46伙涵蓋一房、一房連儲物室及兩房，實用面積270至369方呎，折實售價由623.2萬至897.9萬元，折實呎價22,662元至25,080元，折實平均呎價23,998元，較2號價單的23,968元，高0.1%。最低售價及呎價均為6樓B室，實用面積265方呎，一房間隔。

必嘉坊．曦匯至今已推出3張價單，合共182伙。項目將於明日(13日)公布最新銷售部署，預計最快本周六(18日)進行首輪銷售。

必嘉坊．曦匯位處機利士南路及必嘉街交界(近寶其利街)，提供324伙，涵蓋開放式至三房間隔，主打一房戶，佔194伙或近60%；項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。