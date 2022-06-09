紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯樓書出爐 最細180方呎 擬明日開價

6月新盤搶客戰一觸即發，恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯今日(9日)上載售樓說明書，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供324伙，部署明日(10日)公布首張價單，涉最少65伙，主打一房單位，定價會參考九龍區新盤，如恒地啟德THE HENLEY系列，以及港鐵上蓋物業近期成交價。

據樓書顯示，單位面積由180至569方呎，最細面積為5樓C、D及E室，開放式間隔，實用面積180方呎，連33方呎平台；最大面積為29樓B室頂層戶，實用面積569方呎，連106方呎平台及249方呎天台，三房套間隔。

值得一提，5樓J室一房單位，設有面積達614方呎的L形平台，不過單位實用面積為232方呎，換言之平台面積比單位內籠大約1.6倍。

與 Lucie Chang Fine Arts 合作舉辦藝術走廊

另外，發展商今日宣布與剛在本年度巴塞爾藝術展(Art Basel)展出「九龍皇帝」曾灶財墨寶的香港本地著名畫廊Lucie Chang Fine Arts合作，將於美麗華廣場一期5樓的必嘉坊展銷中心合作舉辦藝術走廊，可從Lucie Chang Fine Arts的珍藏中，欣賞到充滿香港本土色彩的歷史藝術作品，甚至屬於紅磡的藝術品。

必嘉坊．曦匯位處機利士南路及必嘉街交界(近寶其利街)，提供324伙，單位實用面積由約200至約570方呎，涵蓋開放式至三房戶型，主打一房戶，佔194伙或近60%；開放式戶共84伙，兩房戶提供42伙，另有4伙屬頂層特色戶。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。