紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯邀衛詩雅陳家樂拍宣傳片 介紹會所+交通優勢

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯早前首輪銷售後已加推68伙，維持最高5%折扣優惠，單位折實售價由約468.8萬元起。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今晚8時，累計錄得約2,200票。

林達民指，當中「八十後」的自住人士佔大多數。而靈活自主首期分期計劃可讓購買開放式單位的買家，在簽訂臨時買賣合約當天支付樓價5%的細訂後，分別在第120天、第240天及第360天，每次支付樓價的1%，並在簽署轉讓契當天才支付首期餘下的2%及承造按揭的樓價尾數，突破傳統需於短時間内支付樓價10%的方式，大大吸引手頭資金較少又想購置市區項目的客人，有效幫助到他們置業上車。

發展商最近邀請衛詩雅及陳家樂拍攝影片介紹項目，衛詩雅在自家網上節目《衛食攻略》與陳家樂一起介紹紅磡一帶的美食，並在必嘉坊．曦匯於尖沙咀美麗華廣場5樓的展銷中心取景拍攝。在節目中推薦紅磡區，並指該區有不同種類的餐廳，又鄰近港鐵紅磡站、黃埔站及何文田站，加上現時東鐵線已經接駁到會展站及金鐘站，可為家樂節省不少油費及停車場租金。

另外，影片介紹項目的住客會所，陳家樂自言很少外出，會所空間寬敞，可以邀請不同朋友到來分享美食。

必嘉坊．曦匯位處機利士南路及必嘉街交界(近寶其利街)，提供324伙，涵蓋開放式至三房間隔，主打一房戶，佔194伙或近60%；項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。