紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯首推68伙  折實價466萬起  

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯今日(10日)公布首張價單，涉68伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由466.83萬元起，屬實用面積202方呎開放式單位；整批折實平均呎價23,888元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位屬「後疫情價」，指已參考九龍區新盤，如恒地啟德THE HENLEY系列，以及港鐵上蓋物業近期成交價。他續指，惟考慮到目前新冠肺炎疫情後市況及買家心理因素等，故現定價與心目中的意向價每方呎約28,000元，存在超過10%的折讓。他稱，項目示位今日(10日)優先開放予恒地會會員參觀，明日(11日)正式對外開放及接受認購登記，最快下周推售。

入場單位屬202方呎開放式戶

首批68伙實用面積由202至362方呎，涵蓋開放式至兩房，包括20伙開放式、40伙一房及8伙兩房。價單定價由491.4萬至913萬元，呎價介乎24,191元至26,356元，平均呎價25,145元。扣除最高5%折扣優惠，折實售價由466.83萬至867.35萬元，折實呎價22,982元至25,039元，折實平均呎價23,888元。

最低售價單位為6樓E室，實用面積202方呎，開放式間隔，折實售價466.83萬元，折實呎價23,110元。最低呎價、亦為一房入場單位，為6樓L室，實用面積251方呎，一房間隔，折實呎價22,982元，折實售價576.84萬元。