紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯4日累收1106票 超購5倍

九龍市區焦點新盤、恒地（012）旗下紅磡必嘉坊第一期必嘉坊‧曦匯，將於本周六（18日）首輪銷售182伙，折實入場466.83萬元起。今日（14日）恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至今日下午3時半，累收1,106票，超額5倍，將於本周五中午12時截票，當日6時公布抽籤結果，而目前入票買家中，約有10%為A組大手買家，可在揀樓當日最少購2伙，最多可購4伙，B組買家則最多可購買2伙。

項目嶄新外形 波浪建築美學

另外，發展商今日在記招上詳細介紹必嘉坊的建築特色，並邀得是次合作的美國著名建築設計公司KPF（香港）建築師事務所執行總監鄭逸雅出席，講解項目的建築設計理念。鄭逸雅稱，必嘉坊住宅大樓外形為不規則的波浪形建築，設計靈感源自項目鄰近維港海濱，而昔日紅磡及黃埔一帶是碼頭及船塢區域，故特別將維港海面上的海浪，幻化成項目外形上的不規則波浪形建築美學，設計嶄新獨特，充滿動感和立體感。