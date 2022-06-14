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地產
2022-06-14 18:00:18

紅磡新盤｜必嘉坊．曦匯4日累收1106票 超購5倍

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（左至右）KPF（香港）建築師事務所執行總監鄭逸雅、恒基物業代理營業（一）部總經理林達民、恒基兆業集團地產策劃（二）部項目負責人莊志量，今日一同介紹必嘉坊項目的獨特建築設計。（林俊源攝）

（左至右）KPF（香港）建築師事務所執行總監鄭逸雅、恒基物業代理營業（一）部總經理林達民、恒基兆業集團地產策劃（二）部項目負責人莊志量，今日一同介紹必嘉坊項目的獨特建築設計。（林俊源攝）

九龍市區焦點新盤、恒地（012）旗下紅磡必嘉坊第一期必嘉坊‧曦匯，將於本周六（18日）首輪銷售182伙，折實入場466.83萬元起。今日（14日）恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至今日下午3時半，累收1,106票，超額5倍，將於本周五中午12時截票，當日6時公布抽籤結果，而目前入票買家中，約有10%A組大手買家，可在揀樓當日最少購2伙，最多可購4伙，B組買家則最多可購買2伙。

紅磡新盤必嘉坊項目外貌以嶄新、躍動、變奏為建築設計主題，設計嶄新獨特。（林俊源攝） 紅磡新盤必嘉坊‧曦匯暫收1,106票，超額認購5倍，將於本周六首輪開售，最平入場費466.83萬元起。（陳奕釗攝） 紅磡新盤必嘉坊‧曦自上周六（11日）正式對外開放示範單位予公眾參觀後，吸引不少準買家到場參觀。（鍾式明攝）

周六售182 定價總值約12.58

必嘉坊．曦匯至今推出3張價單，合共182伙，林達民表示，整批182伙定價市值約12.58億元。該批單位實用面積由202369方呎，涉及28伙開放式、120伙一房、8伙一房連儲物室戶，以及26伙兩房單位，單位售價全部低於1,000萬元，適合上車入市。

項目嶄新外形 波浪建築美學

另外，發展商今日在記招上詳細介紹必嘉坊的建築特色，並邀得是次合作的美國著名建築設計公司KPF（香港）建築師事務所執行總監鄭逸雅出席，講解項目的建築設計理念。鄭逸雅稱，必嘉坊住宅大樓外形為不規則的波浪形建築，設計靈感源自項目鄰近維港海濱，而昔日紅磡及黃埔一帶是碼頭及船塢區域，故特別將維港海面上的海浪，幻化成項目外形上的不規則波浪形建築美學，設計嶄新獨特，充滿動感和立體感。

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