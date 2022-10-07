紅磡新盤｜必嘉坊2期命名「必嘉坊．迎匯」提供約280伙 最快月內推售

市區有全新盤登場，恒基地產(012)紅磡必嘉坊第二期今日(7日)正式命名為必嘉坊．迎匯(Baker Circle．Euston)，將於本月內推售。

恒基物業代理營業(一)部高級副總經理余孫謀表示，項目位處黃埔街及必嘉街交界，提供約280伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房單位，佔全盤約六成，單位實用面積由約200方呎起，定價將參考市場價。

項目名稱由來，「迎」取其迎接、朝向之意，在於新事物的蒞臨、新開始的雀躍，送往迎來。「匯」乃視野、精英的匯聚；亦為創意設計的匯聚、新舊文化的匯聚。至於英文名「Euston」取至英國倫敦中部之Euston Railway Station。此火車站與倫敦的Baker Street及Dover Street位置接近，串連成地理配套優越之市區重心，與必嘉坊位於港鐵紅磡站、何文田站及黃埔站的金鑽三角核心之內不謀而合；亦彰顯著新時代的都市生活品質，盡享優越地理位置及交通便捷的配套。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。余孫謀稱，項目第1期必嘉坊．曦岸迄今累售約140伙，套現約9.7億元，平均成交呎價約2.47萬元。