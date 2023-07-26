紅磡新盤｜必嘉坊3期GREENWICH最快本周五開價 兩房半示位曝光｜多圖

市區焦點新盤、樓花期長約20個月的恒基地產(012)紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，日前已上載樓書，發展商今日(26日)率先開放一伙套兩房連儲物房示範單位，予傳媒參觀。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目最快於本周五(28日)公布首張價單，及對外開放示範單位，定價將跟隨市價推售，料與第2期相若。

BAKER CIRCLE‧GREENWICH自上周命名後，林達民稱，項目接獲逾2,000個查詢，反應理想，而是次開放參觀的兩房半戶型單位，他指屬交樓標準示位，設計師透過巧妙的建築美學和設計，善用及打通每一吋空間，將實用度推至最高，相信會受到買家歡迎。他又稱，現時通脹數據放緩，料將進一步受控，加上息口接近見頂，認為目前是買家理想的入市時機。

樓底高逾 3.3 米 配備三合一露台

今日開放予傳媒參觀的連裝修無改動示範單位，是以27樓A單位為藍本搭建，單位實用面積492方呎，屬兩房連套戶及儲物房間隔，樓底高度有逾3.3米，屬開放式廚房設計。單位客廳擁9米長的三合一露台(即露台、工作平台和冷氣機平台合一)，走動空間充裕，而主人套房緊接露台，並設有逾4.5米、近乎落地玻璃窗戶，增加室內光線之餘，亦能擴闊視野。

此外，恒基物業營業(一)部助理總經理關兆源稱，是次開放的示範單位大廳，以灰白色為主調，旁邊的開放式廚房，則配置各式歐洲家電品牌，包括意大利Mia Cucina煮食爐及嵌入式蒸焗爐、德國西門子雪櫃、洗衣及乾衣機、德國Miele抽油煙機等，配套齊全兼具格調。至於浴室，選料和用色則獨特型格，藍綠色的主調，配以多個國際品牌浴室設備，感覺鮮明又極具個性。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)