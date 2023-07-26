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2023-07-26 17:02:23

紅磡新盤｜必嘉坊3期GREENWICH最快本周五開價 兩房半示位曝光｜多圖

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恒基物業營業(一)部總經理林達民(右)、恒基物業營業(一)部助理總經理關兆源(左)及EDGE DESIGN INSTITUTE LTD創辦人及董事張智強(左二)，一同介紹BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位。(陳奕釗攝)

恒基物業營業(一)部總經理林達民(右)、恒基物業營業(一)部助理總經理關兆源(左)及EDGE DESIGN INSTITUTE LTD創辦人及董事張智強(左二)，一同介紹BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位。(陳奕釗攝)

市區焦點新盤、樓花期長約20個月的恒基地產(012)紅磡必嘉坊3BAKER CIRCLEGREENWICH，日前已上載樓書，發展商今日(26)率先開放一伙套兩房連儲物房示範單位，予傳媒參觀。恒基物業營業()部總經理林達民表示，項目最快於本周五(28)公布首張價單，及對外開放示範單位，定價將跟隨市價推售，料與第2期相若。

BAKER CIRCLEGREENWICH自上周命名後，林達民稱，項目接獲逾2,000個查詢，反應理想，而是次開放參觀的兩房半戶型單位，他指屬交樓標準示位，設計師透過巧妙的建築美學和設計，善用及打通每一吋空間，將實用度推至最高，相信會受到買家歡迎。他又稱，現時通脹數據放緩，料將進一步受控，加上息口接近見頂，認為目前是買家理想的入市時機。

GREENWICH 27A室示範單位相片

BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝) BAKER CIRCLE‧GREENWICH 27樓A室套兩房連儲物房示範單位。(陳奕釗攝)

樓底高逾3.3 配備三合一露台

今日開放予傳媒參觀的連裝修無改動示範單位，是以27A單位為藍本搭建，單位實用面積492方呎，屬兩房連套戶及儲物房間隔，樓底高度有逾3.3米，屬開放式廚房設計。單位客廳擁9米長的三合一露台(即露台、工作平台和冷氣機平台合一)，走動空間充裕，而主人套房緊接露台，並設有逾4.5米、近乎落地玻璃窗戶，增加室內光線之餘，亦能擴闊視野。

此外，恒基物業營業()部助理總經理關兆源稱，是次開放的示範單位大廳，以灰白色為主調，旁邊的開放式廚房，則配置各式歐洲家電品牌，包括意大利Mia Cucina煮食爐及嵌入式蒸焗爐、德國西門子雪櫃、洗衣及乾衣機、德國Miele抽油煙機等，配套齊全兼具格調。至於浴室，選料和用色則獨特型格，藍綠色的主調，配以多個國際品牌浴室設備，感覺鮮明又極具個性。

即睇紅磡BAKER CIRCLEGREENWICH最新資訊 (House730)

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