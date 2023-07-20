紅磡新盤｜恒地必嘉坊3期命名GREENWICH 涉278伙 下周上樓書 最快8月貼市價開賣

恒地(012)旗下紅磡大型重建項目必嘉坊第3期，今日(20日)正式命名為「BAKER CIRCLE‧GREENWICH」，提供278伙，戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房及一房半間隔。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目最快下周上載樓書，料8月初公布首張價單及開賣，將以貼市價推售，而項目預計關鍵日期為2025年年中，樓花期約20個月。

GREENWICH 取至倫敦中部同名小鎮 林達民指出，GREENWICH名稱取至英國倫敦中部一個同名小鎮，是一個富有歷史文化和地方風情的地方，具備航海、天文、皇室、市集等風情，同時又與英國倫敦中心地段緊密相連，與BAKER CIRCLE位於港鐵紅磡站、何文田站及黃埔站的3個核心之內不謀而合。