紅磡新盤｜恒地必嘉坊BAKER CIRCLE累沽428伙 套現逾26億

紅磡新盤必嘉坊BAKER CIRCLE今日公布最新銷售數字，並將舉辦一連串中秋工作坊

紅磡新盤必嘉坊BAKER CIRCLE今日公布最新銷售數字，並將舉辦一連串中秋工作坊，歡迎公眾報名參加。 恒基地產(012) 紅磡大型重建項目必嘉坊「BAKER CIRCLE」，今日公布最新銷售詳情，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目合共推出了3期，已累積銷售428伙，套現約26.1億元，平均呎價21,685元，而最新一期第3期BAKER CIRCLE．GREENWICH 佔當中的89伙，吸金4.8億元。

林達民續稱，累售的428伙中，最快於明年首季入伙的第1期必嘉坊．曦匯，暫累售141伙，套現約9.8億元，平均售價約695.4萬元；第2期必嘉坊．迎匯則累沽198伙，套現約11.5億元，平均售價約為581.1萬元。他又稱，目前經濟逐步轉旺，新盤銷情不俗，預期市況會穩定發展。