紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH周二首賣60伙 暫錄逾700票

新盤主戰場落在九龍區，恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」將於明日(8日)首輪推售60伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目累錄超過700票，超額認購逾10倍。「BAKER CIRCLE」擁有完善港鐵鐵路網樞紐核心的優勢，亦有立體步行街的商業規劃，配合區内的成熟民生配套，將成為衣食住行以及優尚消費的新一代熱點。

他指出，「BAKER CIRCLE · GREENWICH」開則四正實用，當中主打的一房及一房連儲物室戶型迎合到年輕上班族的實際需求，而少量的兩房及三房一套連儲物室的單位，相當適合有小朋友的家庭，就算要跨區返學亦瞬間可達，減省交通時間，因此在今次的銷售登記中除了區内客，亦有很多外區客支持。