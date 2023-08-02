紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH累收420票 超購4倍 料下周開售

九龍焦點新盤、恒地(012)旗下紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH，自項目加推第2張價單涉28伙後，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，不排除再加推單位，並部署周內上載銷售安排，最快在下周初開售。他指出，項目暫收約420個認購登記，以首兩張價單合共84伙計，超額認購約4倍，當中客源以九龍區最多、佔六成，其餘四成為港島及新界區客人。

林達民透露，目前正加緊觀察市場反應，針對受歡迎的戶型，作出更合適的銷售安排，未來或會推出新價單。此外，項目今日最新介紹一伙屬27樓H室的套三房連儲物房戶型，單位實用面積490方呎，採開放式廚房設計，座向西南方，大廳以長方形開則，外接實用面積約38方呎的「三合一」露台(即露台、工作平台及空調機平台)。

呂鄧黎建築師有限公司董事黎紹堅表示，單位開則方正，大廳空間寬敞，方便住客靈活擺放傢具，而且單位以玻璃趟摺設計連接「三合一」露台，可讓室内客飯廳延長約9米的開揚景觀，再配以特高樓底設計，樓底高度達3.3米，令大廳更顯寬敞明亮。至於單位內的儲物房，間隔方正及附設窗戶，方便住戶靈活運用作為書房、衣帽間或娛樂室，可謂吋吋實用。據悉，此單位戶型接獲不少客人查詢，料正式開賣時會頗受歡迎。

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