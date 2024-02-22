紅磡海名軒逾7萬呎3層商業樓面 下月底公開拍賣

物業用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用1樓下層的2個貨車位及1樓上層的4個上落貨停車位作商業用途。該物業地理位置優越，徒步約3分鐘即可至港鐵黃埔站。另外，該物業將按「現狀」連現有租約及准用約出售，目前3層已租出，5及6層則空置。

海名軒於2001年落成，為維港地標豪宅項目，並擁有3層作非住宅用途的商業樓層，亦即是次拍賣物業。其中，3樓建築面積為18,520方呎，5樓及6樓建築面分別28,030方呎及27,270方呎，總建築面積為55,300方呎，至於三層總建築面積約73,820方呎。

仲量聯行獲業主委託為拍賣人，將於下月27日公開拍賣紅磡環海街11號海名軒3樓全層、和5樓及6樓全層共3層樓面，附設樓梯通往各層，起標價將於臨近拍賣日期前公布。

該物業由 施羅德基金持有

仲量聯行香港主席曾煥平表示，此物業是市面上極罕見的臨海全層商業樓層，有利吸引優質租客進駐，投資者將物業放租作長線投資，可望獲得理想及穩定的租金回報。加上，物業各層樓面寬敞明亮，間隔靈活實用，可塑性極高，亦十分適合尋求優質工作空間的企業購入作總部，而且物業連同現有裝修及佈置拍賣，方便買家即買即用。

資料顯示，上述物業現由施羅德基金持有，屬該基金所收購公司早期以11.6億元購入。