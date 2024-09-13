紅磡海灣軒推「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」 外來專才可享全新長租酒店服務

紅磡「海灣軒」今日(13日)宣布推出專為來港工作的國內專才及環球精英而設的「FAMITEL ELITE高尖酒店+居」長租酒店服務。

長江實業集團旗下Horizon Hotels & Suites營運的紅磡「海灣軒」今日(13日)宣布，推出專為來港工作的國內專才及環球精英而設的「FAMITEL ELITE高尖酒店+居」長租酒店服務，由即日起凡經各類輸入人才計劃申請來港之人士租住該酒店滿6個月或以上，可享一系列的專屬體驗，包括優先選擇指定維港海景或城市景套房、房間配備5G寬頻上網、NETFLIX電影頻道及精美咖啡機，並享有房間清潔服務。

過去6月接獲逾500個查詢

長江實業地產投資董事劉啓文表示，「海灣軒」於過去6個月已收到超過500個來自海外及內地專才的查詢，當中不乏對景觀及樓層有特定要求的高端客人；有見及此，推出「Famitel Living酒店+居」昇華版「FAMITEL ELITE高尖酒店+居」長租酒店服務，引入5項全新專屬體驗，為有意來港之專才提供高端優越的長租選擇。